Nathalie VUYLSTEKER

Ingénieur agro-alimentaire, j'ai travaillé pour 2 entreprises de ce secteur (conditionnement de pommes de terre ; fabrication de petits fours sucrés surgelés) en tant que responsable management de la qualité. Ayant souhaité diversifier mes connaissances et compétences, j'ai intégré une formation en sécurité et environnement. Puis, j'ai travaillé dans une cartonnerie, comme animatrice sécurité.



Aujourd'hui, je suis à la recherche d'un poste plus large regroupant les aspects environnementaux, sécurité et/ou qualité et éventuellement travailler en temps partagé.



Mes compétences :

Hygiène

Sécurité

QSE