Pierre-François LÉON

M. Léon possède quatorze (14) années d’expérience en technologies de l’information dont sept (7) années en développement. Il a œuvré dans les secteurs gouvernemental, industriel et universitaire.Au cours de ces années il s’est familiarisé avec de nombreux langages et environnements informatiques et a su développer une excellente expertise en développement et en analyse.Son implication et sa grande capacité d’adaptation aux différents environnements, tant technologiques que méthodologiques, sont les éléments distinctifs de son profil professionnel.MCPD : Transcript Microsoft accessible à l'adresse suivante https://mcp.microsoft.com/authenticate/validatemcp.aspx avec les informations suivantes : Transcript ID: 997155 ; Access Code : mcppierrefranco