Pierre-Francois ROUX

À l'issu d'un BEP MSMA je me suis engagé en 1997 dans la marine nationale comme mécanicien d'armes .

J'exerçais les fonctions d'équipier et de chef d'affût 12,7 mm .

de 1998 à 2000 j'embarque sur le porte avions Charles de Gaulle comme équipier de pont d'envol.

De 2000 à 2003 je suis sur le transport de chalands de débarquement Ouragan comme manœuvrier j'exerçais les fonctions d'équipier , barreur ,veilleur et responsable des embarcations pneumatique du bord . Durant cette période je passe le stage de pilote de nacelle.

De 2003 à 2005 je suis sur le transport de chalands de débarquement Foudre comme manœuvrier . J'exerçais les fonctions de chef d'équipe manœuvre et patron d'embarcation.

De 2005 à 2007 je suis à la mission océanique du pacifique base à Nouméa , j'exerçais les fonctions de responsable des embarcations ,de la logistique , du casernement , des effets spéciaux et enfin adjudant de compagnie .durant cette période je passe le certificat d'aide hydrographe .

De 2007 à 2008 je suis à la flottille amphibie comme patron de chaland de débarquement .

De 2008 à 2011 je suis de nouveau sur le porte avions Charles de Gaulle comme directeur de pont d'envol ou j'exerçais les fonctions de chef d'équipe aviation . Durant cette période je passe le stage cariste .

De 2008 à 2015je suis sur le transport de chalands de débarquement Siroco comme directeur de pont d'envol .j'exerce les fonctions de chef de bordée aviation , chef d'équipe ,adjudant de compagnie , responsable du matériel aéronautique , de la documentation technique aéronautique .



Mes compétences :

diriger une equipe de 12 personnes

conduire une nacelle elevatrice

conduire un chariot elevateur

conduire un tracma

barrer un transport de chalant de transport de mat

conduire un poids lourd