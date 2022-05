Pierre-François ROUX

Les recherches en biochimie, en biologie cellulaire et moléculaire et en génétique se sont vues profondément bouleversées au cours de la dernière décennie, du fait de l’avènement des approches haut-débit, concomitant au développement rapide des biotechnologies. A l’issue de ma formation d’ingénieur – très orientée biologie cellulaire, moléculaire et génétique – afin de faire face à l’avalanche de données générées, de répondre à des questions biologiques toujours plus intégratives, et de relever les nouveaux défis méthodologiques et techniques associés, j’ai saisi l’opportunité du doctorat pour me former aux approches bio-informatiques et bio-statistiques par la recherche, pour au final me rallier progressivement à des travaux en lien avec l’épigénétique et la biologie des systèmes appliquées à l’oncologie et au vieillissement.



Thématiques de recherche : génomique – génomique fonctionnelle – génétique quantitative – épigénétique – biologie des systèmes – réseaux de régulation – sénescence cellulaire



Mes compétences :

Analyse de données

Cancérologie

UNIX

R

Recherche

Perl

Biologie moléculaire

Biostatistiques

Biologie cellulaire

Bio-informatique

Génomique

Génétique