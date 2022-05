Pierre FRANSQUIN

Promotion 2015 du MBA de NEOMA Business School (spécialisation finance et marketing, ouverture de nouveaux marchés, internationalisation d'activités), je suis à la recherche de nouvelles opportunités de carrière. Ce MBA vient compléter un titre d'ingénieur ESIEA (Automatique-Electronique-Informatique) et 15 années d'expérience chez Sopra Group.



Je recherche un poste (ou une mission) de management d'une BU ou d'une PME.



Durant les 7 premières années de ma carrière, j'ai occupé des postes de directeur de projet et de consultant AMOA. J'ai ensuite pris des postes de direction commerciale, étant responsable de la stratégie et de son application sur mon périmètre, de la direction de comptes majeurs et du recrutement et suivi de carrière des consultants.



Durant mon MBA, j'ai assuré le lead d'une mission d'étude (10 mois) d'externalisation des activités d'une entreprise industrielle française au Royaume-Uni et en Allemagne, étudié les opportunités de marché et risques, construit le plan de communication marketing et le Business plan dans son ensemble.



Analytique, créatif à la fois dans les solutions que je propose et les processus utilisés, j'ai confiance en ma capacité à faire face à un challenge aux dimensions managériales et business complexes, et vous apporter ainsi une plus-value significative.



Mes compétences :

Management commercial

Account management

P&L management

Gestion des ressources humaines

Management de transition

Finance

Stratégie d'entreprise

Leadership

Conduite du changement

Stratégie commerciale

Conduite de projet

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Intelligence économique