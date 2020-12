Serge DALBERA

Serge s’appuie sur une connaissance approfondie de la transformation numérique des entreprises et sur une expérience de plus de 20 ans dans le conseil en management et systèmes d'information. Il accompagne les directions générales, opérationnelles et informatiques à anticiper l’optimisation de leur organisation, améliorer la performance de leurs processus Supply Chain et moderniser leur infrastructure SI.



DOMAINES DE COMPETENCES ET SPECIALITES :



• Direction d'activité conseil et gouvernance de projets : gestion des engagements et des opérations de production, amélioration de la performance des processus Achats et de la Supply Chain étendue, missions d'AMOA et d'AMOE.

• La vente de grands projets de transformation et d'intégration d'ERP/SAP : stratégie commerciale, gestion des offres et pilotage d'avant-ventes complexes.

• L’alignement de la stratégie SI sur la stratégie métier, l'intégration de solutions ERP (SAP SCM, SRM, CRM, M.E.S, GMAO, GIS et Data Mining), conseil auprès de la DSI.

• Pilotage et organisation du changement : analyse d'impacts, définition et mise en œuvre du plan de changement.

• Gestion du capital humain : développement du parcours professionnel et des compétences (Mentoring, caoching consultants et Bid Manager).



Mes compétences :

Business Development

Supply Chain Management

Conseil en Organisation

Conseil

Supply Chain

Sourcing

Optimisation de la performance

SAP

ERP

EProcurement

Achats

Réorganisation

AMOA