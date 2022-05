Pierre FRAPPIER

Fort d'un parcours de 5 ans en tant que dessinateur puis chargé de projets en bureau d'études, mes expériences m'ont permis d'être polyvalent dans plusieurs domaines (bâtiment, plasturgie, électricité, plomberie ...)



J'ai réussi, grâce à ma motivation, ma capacité d'adaptation et ma rigueur à répondre aux attentes de mes employeurs, tant sur le plan technique que sur le plan humain.



Je souhaite aujourd'hui évoluer dans une société qui me permettrait de mettre à profit mon savoir-faire et d'acquérir de nouvelles compétences.



Mes compétences :

Autodesk inventor

Catia v5

AutoCAD

SolidWorks

ERP

Lecture de plan

Gestion de projet

SAP

PDM Link

trend