Philippe BOURE

-Management dune chaîne de production industrielle de salle de bains préfabriquée (40 opérateurs) et dun atelier de menuiserie en ossature bois et agencement (30 opérateurs).

-Aménagement des postes de travail pour le respect des cadences, de lergonomie, des coûts et de la sécurité.



-Planification de chantier pour atelier, livraison, pose, bureau détude et sous-traitance .

-Création et mise en place des procédures de contrôle qualité .

-Identification des points critiques pour lamélioration de la qualité et de la cadence.

-Évaluation des risques professionnels (identifier les dangers, analyser les risques, synthèses et solutions).



-Recrutement du personnel en atelier (permanent et temporaire).

-Conduite dentretien dévaluation.

-Traitement des conflits.



-Gestion de la relation Clients et Fournisseurs.

-Élaboration de devis sur-mesure.



-Pack Office, CAO Top Solid (Missler), Panel Cam, Mitek