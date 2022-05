Pierre-Frédéric ZIEBA

Notre association s'appelle "Harcelons-les !". Elle a pour but d'améliorer l'accessibilité de la société pour les personnes handicapées. Dans un premier temps, nous nous occupons - moi et mes associés - des transports collectifs urbains de Marseille, ce qui correspond à la RTM (Régie des Transports de Marseille, qu'il faut harceler). Par la suite, nous aimerions bien lutter contre toutes les injustices faites aux handicapés.



Par ailleurs, notre alliance a, aussi, un autre volet, dont le but est la convivialité, en allant boire un café, dans un endroit choisi au hasard.



Le blog de l'association est http://harcelons-les.over-blog.com