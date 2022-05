Pierre FRELIN

Je m'appelle Pierre j'ai 28 ans et je suis actuellement commercial pour la société CASTEL (fabricant sur Saumur) sur le secteur ouest.



Je commercialise des systèmes de contrôle d'accès et d'interphonie à destination d'intégrateurs et de distributeurs.

Mon métier consiste également à prescrire nos solutions techniques auprès des BE et des clients finaux.







Je souhaites, par le biais de ce site, me faire connaitre auprès de multiples entreprises afin de développer mon réseau commercial.



Mes compétences :

Gestion de projet

Persévérant et profil atypique

Portefeuille clientèle très important

Autonomie professionnelle