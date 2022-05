Pierre FRIEDEL

Déjà 22 ans! l’Enseignement, l'Industrie, les T.P. et maintenant le Nautisme. Autant de domaines d'activité que de réussites professionnelles! J'aime le travail en équipe et le travail bien fait, c'est pourquoi je m’investis pleinement dans les actions à mener en tant que manager expérimenté.



En étroite collaboration avec l'ensemble des services j'organise, planifie pour un résultat optimal. J'œuvre pour la mise en place de nouveaux process, la gestion de budgets, la création d'outil de formation tout en gardant un œil avisé sur l'environnement et la sécurité au travail.Je coordonne la maintenance du site et participe activement à son évolution.



Vous voulez échanger! cliquez sur contacter...



Mes compétences :

Manager

Polyvalent