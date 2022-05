Ingénieur INSA Lyon, 3 ans d'expérience en conduite de travaux gros oeuvre et TCE.

Etudes d'appels d'offres, suivi opérationnel et financier de chantiers , management d'équipes

Maîtrise d'AUTOCAD, ARCHIPAD, PROJECT et BRZ

En recherche active d'opportunités sur la région Rhône Alpes



Mes compétences :

Bâtiment et Travaux Publics

Maîtrise d'ouvrage

Management opérationnel

AutoCAD

OPC

Gros oeuvre