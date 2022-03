Pierre FRUCHART

Pierre, Ingénieur travaux principal chez Spie Batignolles Nord.



Poste précédent : Conducteur de Travaux chez Nord France Constructions, groupe FAYAT.



Représentant de l'entreprise auprès de la M.O.A, du M.O.E., du CSPS, du bureau de contrôle, des ST et des différents organismes tels l'inspection du travail ou la CRAM.

Suivi technique, désignation des ST, choix des fournisseurs, suivi qualité.

Respect du délai, du budget dans le choix des ST, fournisseurs, etc.

Approvisionnement chantier en continu (prémurs, escaliers, aciers CFA, rupteurs, isolants, etc.).

Suivi administratif et financier (situations ST, client, comptabilité mensuelle, suivi des factures, des bons, réalisation des commandes, avenants, des compte-rendus de chantier, consultations, gestion du budget chantier, etc...).