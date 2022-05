Bonjour,



Je suis Pierre Fuchs, rédacteur technique, chargé de projet.



Après un licenciement économique pour cause de restructuration, je suis maintenant rédacteur technique pour la société LGM Digital sur la région Parisienne. Actuellement en mission à la SNCF à St Denis, je travaille pour le projet PRISME, sur le plateau de la Simplification.

Une nouvelle région, un nouveau job, un nouveau départ !



Mon objectif professionnel reste toujours le même :

Participer à la résolution de problèmes seuls ou en équipe et la recherche de solutions innovantes dans tout types de secteurs.



Pointilleux, persévérant et positif sont mes principales qualités.



Mon rêve est de travailler pour société de conception de montagnes russes (manèges à sensations).



Mes connaissances :

- MS Project (Logiciel de gestion)

- Solidworks (Logiciel de conception)

- Auto CAD (Logiciel de conception)

- Team Center (Logiciel de GPAO)

- Planif Midas (Logiciel de plannification d'informations et de ressources)

- Calif Midas (Logiciel de gestion d'informations)

- Maïa pro (Logiciel de gestion d'informations)

- Pack office

- TOP CAM (TOP SOLID) (notion)

- la préindustrialisation

- les procédés de fabrications

- la gestion et conduite de projet

- la rédaction technique de document technique Français et Anglais



Mes forces :

-dynamique

-efficace

-visionnaire

-calme



Mes compétences :

Chargé d'études

Dessinateur

Dessinateur projeteur

Industrialisation

Mécanique

Productique

Projeteur

AutoCAD

SolidWorks

CAO

Gestion de projet