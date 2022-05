Pierre FUGIT

Après un an au sein de Pirelli France en tant que Chargé Trade Marketing et une expérience en tant qu' Attaché Commercial, je viens de créer avec 2 associés, FMC Group, une société spécialisée dans la création et le développement d'applications mobiles et solutions informatiques pour des cibles BtoB et BtoC.

Pugnacité, ambition et flexibilité sont mes maîtres mots pour avancer autant dans ma vie professionnelle que personnelle.



Mes compétences :

Commercial

Management d'équipe

Marketing opérationnel

Marketing stratégique

Management de projet

Informatique