Pierre GABORIAUD

Je suis actuellement responsable de 3 équipes opérationnelles en gestion de marchandises (4 agents de maîtrises direct ( 30 indirects) ainsi que du service prise de rendez vous transporteurs (1 agent de maîtrise direct et 5 indirects).



Objectifs :



Élaboration et mise en oeuvre de la stratégie de stockage (moyen/court terme).

Maintien et la qualité du stock de nos 100K références. (rupture,entrés,sorties)

Gestion des marchandises (transferts/transport/suivie des capacités entrepôts)

Gestion et mise en œuvres de projet : ( mise en place nouveau WMS/ outils opérationnels)

Optimisation des flux de préparations.

Gestion et suivie des inventaires tournants/inventaire fiscal

Gestion des prestataires logistique

Mise en place des nouveaux process

Management, animation, maintien du climat social



Mes compétences :

Lean Manufacturing

Logistique

Gpao

Gestion de production

Planification

Supply chain

5S

Erp

Gestion de projets

Approvisionnement

Management