Pierre GAIGNARD

• Pilotage & Suivi de projets

• Méthodologies projet : Cycle en V et méthode Agile (SCRUM)

• Conception fonctionnelle : Analyse du besoin métier (cadrage & définition des exigences), organisation & animation des ateliers métiers, rédaction des spécifications fonctionnelles

• Compétences fortes dans les domaines Internet et Mobilité

• Maitrise des technologies Web et Mobile : Java EE, PHP, iOS, Android, HTML5

• Organisation des tests & Homologation (VABF & VSR)



Mes compétences :

Informatique

Java EE

Architecture

Java

Web

Gestion de projet

JavaScript

SQL

Oracle

JQuery

Extranet

Apple iOS

Android

Avant vente

Intranet