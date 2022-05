Pierre GAILLARD

Ma formation m’a permis de développer des compétences en matière d’environnement au sens large (assainissement, filière forêt-bois…), d’aménagement du territoire et d’espaces verts. Mes expériences en tant que gestionnaire d’association et responsable de réseau m’ont permis de développer des compétences en matière de subventions et de gestion budgétaire. j'ai aussi acquis une bonne connaissance des démarches qualités au travers de l'animation d'une association de certification. Par ailleurs, mon souhait de renforcer mes compétences professionnelles m’a amené à m’intéresser aux thématiques de maîtrise de l’énergie notamment sur les bâtiments.



Ainsi, la polyvalence de mon expérience, mon adaptabilité et ma curiosité me permettront de répondre aux attentes exigées par un large panel d’emploi.



Mes compétences :

Bois

Certification

développement territorial

espaces verts

Filière bois

Formation

Conduite de projet

Environnement

Gestion de projet

Développement durable