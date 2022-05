9 années d'experience



* En tant que Directeur Général (Définition et mise en place des stratégies commerciale et opérationnelle de la société, management de l'ensemble de la société, dont 8 cadres chef de service)



* En tant que responsable de production (mise en place philosophie et outils du LEAN MANUFACTURING, mise en place et développement d'un ERP / GPAO, management 72 opérateurs de production dont 5 chefs d'équipe)