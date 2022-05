Pierre GALIÈRE conçoit et met en œuvre les solutions de demain en employant les techniques au service de l’Homme et du vivant. Diplômé en ingénierie générale par Centrale Nantes et en sciences de l’environnement par l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne M. GALIÈRE maîtrise tous les aspects de la gestion de l’eau, du diagnostic à la mise en œuvre en passant par la conception et les travaux. Ses compétences s'étendent aussi à la création des infrastructures du territoire : l’aménagement des espaces publics, le déploiement des réseaux électriques, de télécommunication, des eaux, les stations de pompage et d’épuration, les déchèteries et les quais de transfert.



Impliqué dans les problématiques d’assainissement en pays émergents il est chargé en 2011 et 2012 du développement et de la conception de la station de traitement des boues de vidange de Port-Gentil (Gabon) et anime la mise en place de la filière de collecte-traitement-valorisation.



De retour en Cévennes M. GALIÈRE intègre en 2013 la Direction Est de GAXIEU Ingénierie. D’abord responsable des études au sein d'une agence de 12 collaborateurs il encadre une équipe de 5 projeteurs et réalise études, dossiers de financement et dossiers d’appels d’offres. À partir de 2016 il prend en charge la conduite de chantiers : places publiques, voies vertes, réhabilitation de réseaux d’eau, forages, renforcement et mise en discrétion de réseaux électriques et télécom.



Aujourd'hui Pierre GALIÈRE gère le portefeuille d’affaires de l’agence d'Avignon qui rayonne sur le Vaucluse et ses alentours.



Mes compétences :

Environnement

Eau

Gestion de projet