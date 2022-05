Pierre GALITZINE

Spécialisé dans l'analyse macro-économique depuis 30 ans, accompagne ses clients par l'intermédiaire du fonds réactif ASTRIA Global Flexible ainsi qu'en gestion sous mandat. Auparavant, j'ai notamment travaillé au côté du Groupe de prévision CECOGEST et de Marc de SCITIVAUX, des Cahiers Verts de l'Économie. J'ai mené parallèlement une carrière de gestionnaire de portefeuilles, participant à la création de la société de gestion Optigestion du Groupe Banque MARTIN MAUREL. Je suis diplômé de Sciences Po Paris, section économique et financière et possède une maîtrise de droit des affaires.



ASTRIA-Gestion est une société de gestion de portefeuille qui a reçu un agrément de l’Autorité des Marchés Financiers (numéro GP-10000015). Le capital de la société est détenu par les dirigeants. Exerçant le seul métier de la gestion d’actifs pour le compte de tiers, ASTRIA Gestion garantit à ses clients l’indépendance dans ses choix d’investissements et de multi gestion. L’esprit entrepreneurial de son équipe, lui permet d’être réactif dans l’allocation et la sélection de ses actifs.



Membre d’associations : Cours Hattemer, Passy Buzenval, Ecole des Roches, Sciences Po, Groupe D, Amis des Arts, Galitzine’s Family.



Membre du Polo de Paris et du Cercle de l’Union Interalliée. Sports : Natation (5 Km par semaine) Ski et VTT.



Mes compétences :

Allocation d'actifs

Clientèle privée

Gestion de portefeuille

Macro