Pierre GANEE

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Je suis actuellement étudiant en première année de Master Management des Administrations des Entreprises spécialité Management Territorial. Les enseignements théoriques de cette spécialité ont pour but d’enrichir mes connaissances en rapport avec le développement économique et touristique du territoire, et de développer mes compétences en marketing et gestion administrative.



A la recherche d'un stage à compter du 28 mars 2016, je souhaiterais mettre à profit mes connaissances et compétences en analysant leurs applications au sein d'une collectivité territoriale, à travers une approche orientée vers le marketing numérique et la communication.



A très bientôt,



GANEE Pierre



Mes compétences :

Relationnel

Travail en équipe

Autonomie professionnelle

Empathie

Organisation du travail

Marketing opérationnel

Marketing numérique

Analyse financière

Maîtrise Pack Office

Marketing stratégique