Pierre GARCIA

Réalisant des bilans thermiques chez le client particulier, je souhaite me rapprocher de manageurs, élus, chef d'entreprise sur l hérault, mais déplacement possible sur le languedoc roussillon, afin d' apporter conseils en matière de réduction de facture d'énergie à vos collaborateaurs, salaries, ....

Ainsi un client particulier prenant connaissance d'eco gestes, pourra les reproduire sur son lieu de travail. Et pour les plus interessés, le bilan thermqiue est là pour leur répondre.



Mes compétences :

Economie

Économie d'énergie

Energie

Pragmatique