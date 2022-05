Pierre GARCIA

J'occupe le poste d'Acheteur Programme chez Dedienne Aerospace, à Toulouse.



Je suis en charge de mettre en place et développer une stratégie d'achat pour des outillages de montage, démontage, levage et réglage pour les moteurs CFM.



J'apprécie dans les achats le côté central de la fonction et la diversité des interlocuteurs et des discussions au travail (aspects commerciaux, techniques, financiers, qualité, stratégie voire politique).



D'un point de vue technique, j'apprécie la diversité des technologies de transformation du métal : fonderie, usinage, mécano-soudure, chaudronnerie, traitements thermiques et de surface.



L'activité croissante dûe au lancement du moteur LEAP apporte au quotidien de nouveaux challenges à relever et à concilier avec les contraintes précédentes.



Mes compétences :

Achats

acheteur

Energie

Hydraulique

Ingénieur

International

Machines tournantes

Mécanique

Responsable achats

Aéronautique

Usinage

Acheteur Programme

Achats techniques

Outillage

Management transversal