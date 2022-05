Pierre GARCIN

Bonjour,



Après avoir effectué un brevet technique supérieur (BTS) comptabilité et gestion des organisations,

je vais suivre dès septembre 2014 un BACHELOR spécialisé en logistique et transport à l’école

ESICAD située à Montpellier.



Afin d'acquérir les compétences professionnelles des activités d'organisation logistique, il m'est

vivement conseillé d'effectuer cette dernière année d'étude en alternance via un contrat de pré

professionnalisation, le rythme souhaitable étant de trois jours en école pour sept passés en

entreprise.



Ma zone de recherche est la suivante : Montpellier et ses alentours / Avignon et ses alentours / Sud de la Drome



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

IBM OS/2