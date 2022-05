Pierre GARCIN est passionné d'écriture, il a rédigé de nombreux articles publiés et plusieurs ouvrages :



- ART ET POESIE. CHRISTINE SPITERI (TheBookEdition, 2015)

http://www.thebookedition.com/art-et-poesie-christine-spiteri-de-pierre-garcin-p-125144.html

- Le Pacte de Sila (Roman chez TheBookEdition, 2015)

http://www.thebookedition.com/le-pacte-de-sila-de-pierre-garcin-p-120886.html

- PEINTURE ET POÉSIE. La Palette des Sens (Poèmes et peintures chez TheBookEdition, 2014)

http://www.thebookedition.com/peinture-et-poesie-la-palette-des-sens-pierre-garcin-p-114773.html

- Poussière d'étoiles (Recueil de poèmes chez Edilivre, 2013)

http://www.edilivre.com/poussiere-d-etoiles-1e7a515cca.html #.VNXiAi7LLlo

- Le pacte de Sila (Roman chez Publibook, 2008)

- La sécurité publique au quotidien (Armand Colin, 2007)

- Sécurité, insécurité (Armand Colin, 2005)



Rejoignez mon Site : http://pgarcin414.wix.com/pierre-garcin-1



Pierre GARCIN a aussi été général de gendarmerie. Il possède une large expérience de direction et de management à haut niveau. Il est en outre un expert reconnu des questions de sécurité.



Après Lettres-Sup et Lettres-Spé, il a fait l'école de SAINT-CYR et est diplômé de l'école de guerre. Il a suivi les sessions nationales de l'Institut des hautes études de la défense nationale et de l'Institut des hautes études de sécurité intérieure.



Animé de la volonté de transmettre, il a créé un réseau d'enseignement et a enseigné dans plusieurs établissements dont certains très prestigieux : Mastère de Sciences po Paris, DEA et DESS de l'École nationale des Ponts et chaussées de Champs-sur-Marne, école nationale supérieure d’ingénieurs de Caen, IPAG de l’université Paris XII Val de Marne, IEJ de Paris X Nanterre et de Paris XIII Villetaneuse, Centre d’enseignement supérieur de la gendarmerie.