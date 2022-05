Mes six ans d’activité dans la gestion technique et financière de projets complexes dans le domaine ferroviaire m’ont permis au sein d’équipes aux objectifs divers d’aborder les grandes phases associées à la réalisation de projets de recherche et développement.



Mes compétences :

CATIA V5

Windows

SAP

Microsoft project

Solidworks

Microsoft Office

TestLink

Mac OS X