Pierre GATIPON

Après dix ans passés à l'organisation logistique des événements se déroulant au Parc des Expositions , je prends, en 2003, la direction de l'exploitation technique du Palais des Congrès et du Hangar 14 à Bordeaux. En 2009, cette mission est élargie au Parc des Expositions de Bordeaux.



A partir de 2013, j'intègre le CODIR comme Directeur des Infrastructures et Moyens Généraux puis en 2016 comme Directeur des Infrastructures et Opérations. Mon périmètre d'action inclut l'ensemble des sites, quatre au total, gérés par Congrès et Expositions de Bordeaux.



Mes compétences :

Evénementiel

Gestion de projet

Coordination de travaux

Organisation d'évènements

Logistique

Management opérationnel

Maintenance

Management de la qualité