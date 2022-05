Pierre GAUCHARD

Je suis avocat associé au sein du cabinet AXLO, dont le siège se trouve à Nantes.



Le cabinet intervient principalement pour une clientèle composée de TPE et PME-PMI situés sur le territoire régional et national.



J'interviens dans les domaines suivants :

- aspects juridiques et fiscaux des opérations de transmission d’entreprises (cession ou transmission à titre gratuit) et de restructuration (fusion, scissions, apports de titres…).



- droit patrimonial: conseil à destination dirigeants sur les aspects patrimoniaux liés à la détention et à la transmission de leur patrimoine privé et professionnel.



Mes compétences :

Droit des sociétés

Droit fiscal