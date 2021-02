Clément BOUJON

Avocat au sein du cabinet Fidal, j'interviens aux côtés des entreprises pour les défendre devant les tribunaux, mais aussi pour les conseiller et les accompagner au quotidien.



J'interviens principalement sur les questions relatives au Droit du travail, à la protection sociale et aux ressources humaines (préparation de contrats de travail, négociation d'accords collectifs, mise en place du CSE, gestion de contentieux devant le conseil de prud'hommes et négociations amiables, redressements URSSAF, audits préalables à acquisition...).



Fort d'expériences acquises auprès d'administrateurs judiciaires, j'accompagne également les entreprises en difficultés qui souhaitent actionner des leviers sans passer par le tribunal (fonds de solidarité, report de charges et d'impôts...), qui veulent négocier avec leurs créanciers de manière amiable et confidentielle (mandat ad hoc / conciliation) ou encore qui désirent se placer sous la protection d'une procédure collective (sauvegarde / redressement judiciaire).



Naturellement, le cabinet Fidal est composé de nombreux avocats, et est donc capable d'accompagner les entreprises sur l'ensemble des problématiques du Droit des affaires (Droit fiscal, Droit des sociétés, Droit économique et Propriété intellectuelle, Règlement des contentieux, Droit pénal des affaires, Droit de l'environnement...) et ce, sur l'ensemble du territoire grâce à des bureaux installés au plus proche des entreprises.