Psychologue clinicien, je pratique des psychothérapies sous plusieurs formes (verbales, psycho-corporelles, individuelles et de groupe, médiatisées) tout en maintenant une écoute psychanalytique de la psyché. Je participe à des recherches sur la psychothérapie de personnes souffrant d’addictions diverses. J'ai contribué à l'ouvrage CLINIQUE et MEDIATION (juillet 2016) sous la direction de Florence Klein et continue à utiliser des médiations thérapeutiques.