Pierre GEANT

De formation Commerciale, et de culture technique, je comprends rapidement les points clés qui vont me permettre de connaître en profondeur un produit / une gamme, pour les promouvoir auprès de mes interlocuteurs.

J'ai aujourd'hui plus de dix ans d'expérience dans différents postes commerciaux en B to B, et j'aspire à m'épanouir au sein d'une entreprise dans laquelle je pourrais m'investir long terme.

Je suis actuellement chargé de prescription sur un large secteur, je travaille sur des dossiers intéressants type grands projets et logements collectifs. Mon Job est de cibler les interlocuteurs les plus influant afin de prescrire mes produits et de faire respecter les prescriptions.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

prescription

Commercial

Chiffrages