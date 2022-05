Pierre GEENEN DIT RAINE

Depuis 2001 (LYON, FRANCE)

Co-directeur de Choc02 spécialisé en conception graphique, création de site web et image de marque. http://www.choc02.com

Professeur à l'école Presqu'île Arts Appliqués depuis 2009. http://www.ecolepresquile.fr/



1996 – 2001 (MONTERREY, MEXIQUE)

Fondateur et co-gérant de l’atelier BF.15 design, conception de documents pour le Museo Marco, Museo de Monterrey, Museo Metropolitano, Galerie Emma Molina, Galerie Ramis Barquet, Museo EX-Teresa, Museo San Ildefonso, Ambassade de France, Alliances Françaises de Monterrey, Mexico, Guadalajara…



1989 – 1996 (LYON, FRANCE)

Fondateur et co-gérant de l’atelier Trois-quarts face, design graphique. Réalisation de documents pour musées, galeries, théâtres, collectivités, associations en France et à l’étranger



Mes compétences :

Identité visuelle

Web designer

Création graphique

Création de sites web