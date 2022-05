Pierre GÉRARD

Après une vie professionnelle dans la fonction publique et élu de communes de l'Essonne (Fleury-Mérogis, Villebon sur Yvette, et depuis 2014 Boutigny sur Essonne), je suis un retraité très actif président plusieurs associations : l'association Les Francs-Comtois à Paris et en Ile de France, depuis 1995, et présient du Jury du Prix littéraire Louis Pergaud (fondé en 1953), l'Atelier Le Temps des Cerises à la MJC de Villebon depuis 2004, l'association Boutigny Histoire et Patrimoine depuis 2008.

Je suis également conseiller municipal de Boutigny sur Essonne et conseiller communautaire de la Communauté de Communes des deux vallées (Ecole et Essonne).

J'ai publié un livre de poèmes : Losanges (auto-édition, Besançon, 1973), une monographie historique : Franois au cours des siècles (Siog, Massy, 1982), un roman historique : Balthazar le tenace (La Pensée Universelle, Paris, 1994), et : Saint Barthélemy de Boutigny, une histoire millénaire (BHP Editions, Boutigny sur Essonne, 2013).

Je suis un défenseur du patrimoine naturel et bâti, auteur d'articles d'histoire (sur Villebon, depuis mars 2005, sur Franois (Doubs) depuis juin 2007), organisant des expositions, guidant des visites thématiques et donnant des conférences régulièrement.



Mes compétences :

patrimoine culturel