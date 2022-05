Pierre GÉRARD

Toujours guidé par mes passions et mon envie de connaitre et de progressé, j’ai eut la chance de travailler dans plusieurs domaines, comme les jeux vidéo, la musique, les voiliers, le secteur culturel en général,… y découvrant et développant mes capacités actuelles.



Mon aisance relationnelle et mon goût pour l'organisation mon directement amené à me spécialiser dans le marketing et le lancement de projet, où mes points forts sont la compréhension des actions commerciales, étant issu de ce milieu, ainsi que le management et la gestion d’une équipe.



Ne me fixant pas de but définitifs et limités, et restant toujours ouverts à de nouvelles opportunités, j'ai passé 6 mois en Angleterre où j'ai pu parfaire mon anglais, travaillé en maison de disques, puis, j’ai travaillé 2 ans dans une structure qui à première vue ne semblait pas aller dans le sens de mon projet pro, mais qui m’a permis d'améliorer mes capacités relationnelles, les gestions de conflits mais aussi la créativité et le savoir-faire organisationnel, alors que l'imagination et le travail de réalisation sont mis à rude épreuve, dans ce type de structure associative, où les moyens mis à disposition sont loin d'être illimités.



Enfin, revenant de 7 mois au Liban, où j’étais administrateur général d’une ONG française à Beyrouth et où j’ai encore appris et acquit de nouveau savoir-faire, je ma lance dans mon propre projet ; la création d’une marque de prêt-à-porter de la manière la plus équitable et respectueuse de l’environnement possible, visant une cible clairement identifiée.



L’ « équitable » et le « bio » sont pour moi une normalité, et je souhaite travailler avec des personnes actives ayant la même vision de choses.



Mes compétences :

Artiste

Bio

COMMERCE

Culture

Marketing

Musique

Nature

Relationel

Sport

Textile