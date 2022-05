Pierre GERHARDT

J'ai 24 années d'expérience en Instrumentation & Contrôle, dans le domaine de la pétrochimie, chimie, LNG et production de gaz purs (cryogénie) et de solides connaissances en ingénierie.



Je suis depuis10 ans chez AIR LIQUIDE, où j'exerce les responsabilités suivantes:



- Adjoint au Responsable Instrumentation

- Autorité de Conception / Senior Expert Local

- Coach auprès des instrumentistes juniors

- Référent analyseurs / abris analyseurs

- Support technique pour les propositions et les FEED



Mes compétences:



Responsable des études instrumentation sur projet

Maîtrise du scope, des coûts et respect du planning

Etudes de base, développement des P&IDs pour la partie instrumentation et contrôle

Compréhension des interfaces avec les autres disciplines (Process, Electricité, Tuyauterie...)

Liste instruments

Spécifications des instruments, vannes, soupapes

Spécification des analyseurs et des abri analyseurs

Elaboration de l’architecture des systèmes de contrôle et de sécurité

Spécifications des systèmes de contrôle et de sécurité (DCS, ESD, F&G)

Etude des packages

Analyses fonctionnelles, schémas logiques

Etudes de détail (schémas de montage, plans de cheminement, plans de câblage…

Inspection et réception du matériel instrumentation et systèmes (FAT)

Marché de travaux en instrumentation



Langue : anglais lu, écrit et parlé, grâce à de nombreux contrats en anglais et à des activités de plusieurs mois aux Etats Unis, en Angleterre, en Suède, au Portugal, en Inde.



Mes compétences :

PLC

EPC

Basic

DCS

PID

Instrumentation

Analysis

Engineering

Analyse