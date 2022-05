Pierre GERUS

Directeur de Projet expérimenté des secteurs:

- Siderurgique,

- Nucléaire,

- Pharmacie (secondaire),

- Chimie Fine,

- Pétrole et Pétrochimie.



Résumé Professionnel:

- Compétences techniques et réglementaires élargies,

- Pilotage et gestion de projet,

- Management d’équipes de projet,

- A assuré les fonctions de Directeur Ingénierie,

- Connaissances de l’international.



Mes compétences :

Pétrochimie

Directeur de Projet

Directeur d'Agence

Chimie fine

Nucléaire

International

Chef de Projet

Pétrole

Chimie

Pharmacie