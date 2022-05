Pierre-Gilles CHATILLON

Domaines de compétences :

• Prospection et développement des ventes de solutions complexes BtoB secteur IT (partenariat & contrat de services sur des environnements Sce Desk, support expertise, Supervision/Sces managés, Gestion d’infrastructure & réseaux, ingénierie, intégration, MCO, IMAC’s, printing, management de projets, externalisation de services globale ou partielle, Infogérance…)

• Chasse/Identification/qualification/soutenance – Offres & closing des affaires

• Aguerrit aux approches grands comptes privés-publics, opérateurs, constructeurs ..

• Global Account management : suivi contractuel, opérationnel & financier

• Développement d’un relationnel client fort

• Management transversal (Direction, Resp opérationnels, avant- ventes, financiers, chefs de projets ..)

• Maitrise technique sur les environnements Services de Proximité et Points de ventes Retail/Jeux, Front-office (Encaissement/monétique), Affichage dynamique/Solutions Digitales multimédia, Bornes, Automates et Bornes IRVE..