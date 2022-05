Pierre-Gilles GAYET

Après une formation juridico-commerciale et une premiere carrière dans la grande distribution particulièrement formatrice et enrichissante, j'ai trouve mon bonheur dans le monde de l'Economie Sociale et Solidaire, en prenant la direction de l'entreprise d'insertion ENVIE sur la Loire depuis 2007.

Cette entreprise dynamique compte aujourd'hui plus de 50 salariés dont 40 en parcours d'insertion professionnelle, collecte et trie plus de 9000 tonnes de déchets par an, et rénove plus de 3000 appareils électromenagers et informatiques.

Récemment, nous nous sommes rapprochés de nos collègues lyonnais pour créer ensemble ENVIE RHONE-ALPES qui est le 1er groupement d'entreprises d'insertion de la Loire et du Rhône, avec 180 salariés dont 120 en parcours d'insertion, et un budget annuel de plus de 10 millions d'euros.