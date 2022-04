Cyril GAYET

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Titulaire d'un MASTER 2 (Double compétence Biologie et Commerce) , je suis actuellement en poste au sein de la société TNT EXPRESS, en tant qu'Ingénieur Commercial.



Rattaché au Chef des Ventes, j'ai l’entière responsabilité de mon secteur :



Mes principales missions :

- Développer et suivre le portefeuille clients existant,

- Prospecter les entreprises iséroises ( Nord et Sud Isère)

- Participer à des animations commerciales ciblées



Je reste à l'écoute de nouvelles opportunités professionnelles, de nouveaux challenges stimulants qui me permettraient de mettre à profit mes capacités de vendeur et compétences annexes.



Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Vente

Informatique

Négociation

Relationnel

Réseau