Bonjour et bienvenue sur mon profil !



Je m'appelle Philippe Fritsch , et suis actuellement Ingénieur Commercial pour l'entreprise TNT France.Je vous parlerai de l'activité du groupe ,de son éthique et de ses projets. A travers la description de mon parcours professionnel , je vous présente mes compétences et qualités ,que je serai heureux de mettre à votre service .



TNT :



TNT est un leader mondial du transport de marchandises et le numéro 1 du transport "Express" en Europe .La culture TNT consiste à privilégier le sens de l’accueil et du service .L'implication personnelle et la disponibilité composent nos valeurs.



"Avoir la "Can do Attitude" , c'est aller de l'avant pour dépasser les attentes de nos clients ! "



En permanence à la recherche de solutions sectoriels , nous mettons toutes nos compétences en œuvre pour respecter nos engagements et cultiver une véritable relation de partenariat avec nos clients . Grâce à nos transports logistiques de pointe , nous répondons à nos clients internationaux en opérant en Europe continentale , et dans le monde .Par semaine , ce ne sont pas moins de 4.7 millions de documents et colis expédiés vers plus de 200 Pays .TNT prolonge son développement , son objectif actuel : se spécialiser dans le "e-commerce" avec Abricolis solution InPost.



Moi et mon activité TNT :



En tant qu'Ingénieur Commercial pour TNT France , ou je suis rattaché à l'agence régionale de Geispolsheim ,ma mission consiste à suivre , développer et satisfaire un portefeuille de clients actifs , mais aussi de prospecter de nouveaux marchés . Je propose et négocie les prestations de collecte et de distribution de petits colis , en accord avec la politique commerciale de l'entreprise.



Mes compétences :



En rejoignant TNT , le groupe me donne l'opportunité d'exercer mon activité sur un périmètre bien large , d'évoluer professionnellement . Aujourd'hui ,TNT me permet d'appliquer les compétences acquises au long de mon parcours professionnel . Elles consistent en divers domaines : proposer des services logistiques de pointes dans bien des secteurs , tels que l'industrie , la santé , le paramédical , le e-commerce etc. De même mes expériences dans les groupes précédents m'ont permis d'assimiler différents circuits de vente , et de découvrir les comportements d'achats et de décision , pour les appliquer . Grâce à mon esprit d'analyse , j'ai pu faire preuve d'intuition , ce poste est aujourd'hui pérenne . Ma polyvalence et ma souplesse ont pu être mises en valeurs .



Parcours : activités + qualités :



Passionné par l'univers du commercial , j'ai débuté ma carrière en parfait autodidacte. Toujours à la recherche de nouveaux projets et doté d'un excellent contact , je me suis tourné vers les métiers du commerce. J'ai commencé pour le compte de CUISINELLA groupe SALM (Schmidt , EMK) et premier fabricant de cuisines équipées et 5 ème en Europe .Cette expérience très enrichissante de 4 ans sur un circuit de vente en B to C m'a orienté ensuite à travailler pour BERNER afin d'acquérir une culture de vente en B to B (inter-entreprises). J'ai exercé en tant que commercial itinérant au sein de la division automobile du groupe . pour provoquer l'augmentation des ventes , j'ai prospecté , fidélisé , et participé à de multiples actions promotionnelles .Pour cela j'ai utilisé DN , fichiers-clients ,cadencier , promotions du mois etc ...Grâce à mes qualités d'écoute et ma persévérance , j'ai argumenté et convaincu . Ce fut probant la preuve par chiffres : j'ai réussi à augmenter le CA mensuel au départ de 4500 € à 19500 € HT à la fin avec 11 nouveaux clients de plus sur la dernière année !



Soyez donc assurés de mon implication et ma détermination à relever les défis , vous ferez connaissance avec mon tempérament convivial et dynamique , comme mes collaborateurs ont su l'apprécier jusqu'à présent .



Mes compétences :

Prospection entreprises / Suivi Clients

Animation des ventes/ Négociation

Relationnel

Gestion de la relation client