Stéphanie DIAS

Une histoire professionnelle forte de 21 années et plus particulièrement les 7 dernières passées en tant que Responsable / Superviseur dans une entreprise Nationale et internationale TNT, Transport Express et Logistique et actuellement en tant que Manager Qualité chez Keolis 3 Frontières (transport de personnes).



Evoluant depuis toutes ces années dans la diversité du transport, je souhaite orienter ma carrière professionnelle vers un autre poste de responsable, dans un secteur dactivité différent. Ce défi me permettra de consolider mes acquis.



Manager entreprenant, dynamique, réactive et autonome, je suis force de propositions dans un but damélioration continue.



Grâce à mon esprit déquipe et à ma gestion rigoureuse, jai su optimiser les résultats aux postes que j'ai occupé tout en répondant, à lexigence permanente de la satisfaction client et ce à fin d'établir des relations durables.



Mimpliquer au quotidien dans de nouveaux challenges est essentiel pour moi et me donne lénergie daller toujours plus loin.



Mes compétences :

Audit/Qualité

front office/back Office

Mainframe

IBM AS400 Hardware

Dynamic Data Exchange

Management

Recrutement/Disciplinaire

Formation professionnelle

Gestion

Encadrement

Gestion de la relation client

Gestion des conflits

Formation

Animation de réunions

Process

Formation Pack Office