Appuyées par mon parcours académique à Audencia Nantes, mes expériences du management de projet, du changement et de la logistique se sont déroulées dans les secteurs de l'événementiel, de l'agro-alimentaire, du retail cosmétique et du transport !



N'hésitez pas à me contacter via pgillet@audencia.com



Mes compétences :

Microsoft Office Package

Management d'équipe

Management de projet

Relations interpersonnelles