Pierre GIMENEZ

MANAGER de BUSINESS UNIT



• Compétences clés :



o Direction opérationnelle et financière de Centres de profits (B2B, B2C)



o Management de comptes d’exploitation, gestion et analyse financière



o Rupture et Conduite du changement: réorganisation d’activité, pilotage de projets

transverses nationaux, Négociations sociales



o Définition des stratégies de développement et des politiques commerciales



o Pilotage d’équipes mixtes : techniques, commerciales, logistiques et administratives



o Connaissance approfondie des marchés de l’Energie/ Facility management/ Efficacité

énergétique



o Capacité à fédérer et coordonner des équipes opérationnelles et fonctionnelles autour d

d’objectifs ambitieux et mesurables