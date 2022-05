Pierre GIRARD

Après avoir travaillé 14 ans dans le domaine commercial BtoC en tant que gérant de surfaces de vente non alimentaires, où j'ai pu mettre en pratique les techniques de vente et gérer des centres de profit, j'ai voulu compléter mon expérience en amont de la distribution.

J'ai ainsi intégré un grossiste spécialisé travaillant en BtoB pour aborder la fonction marketing avec le poste de chef de produits matériel informatique. Puis, désireux de faire partie de la vague du e-business, j'ai souhaité le poste de webmaster qui était en création.

Enfin le poste de responsable marketing et communication m'a permis d'élargir mes compétences et d'autre part acquérir une vision plus globale de la fonction marketing.

Aujoud'hui je mets mon expérience au service d'une entreprise qui travaille dans la distribution de matériel agricole et qui s'adresse à une cîble d'entreprises qui sont utilisateurs directs.



Mes compétences :

Marketing

Communication