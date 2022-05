Pierre GOBERT

Junior en post-production dans un laboratoire d'authoring.

En tant qu'ingénieur du son, je suis amené à encoder le son des films pour le Blu-ray ou le DVD mais également à varidpeeder le son. Une de mes tâches est de mixer des VA, VF ou encore des bonus pour les chaînes de télévision ou pour les DVD ou Blu-ray.

Maîtrise de Pro-tools et des logiciels d'encodage ainsi que quelques notions de Final cut pro.

Curieux et assidu, mon unique objectif est de développer mes compétences afin de fournir du travail de la meilleure qualité possible.



Mes compétences :

Montage son

Mixage son

Encodage audio

PAD audio

Varispeed

Pro tools

Cubase