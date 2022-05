Pauline BOUCHEZ

Actuellement assistante hoteliere et commerciale au sein d'une résidence de tourisme, 9 ans d'ancienneté dans mon emploi actuel me pousse à viser de nouveau projet, de nouveaux challenges dans l'assistanat et le secrétariat.

Je suis ouverte aux propositions merci à vous.



Mon parcours en hôtellerie a commencé en mise à niveau en hôtellerie.

Mon apprentissage chez Hôtel Richemont c'est vraiment bien passé grâce à Sophie Laznowski m'a directrice de l'époque que j'y suis restée.

Arrivée sur la région Nantaise par amour, je suis à la recherche de nouvelles aventures de nouveau challenge.



Mes compétences :

Microsoft Office

Prospection commerciale

JAZOTEL

Animation commerciale

Accueil de groupes

Microsoft Outlook

Relation fournisseurs

Accueil des clients

Gestion de la relation client

Accueil physique et téléphonique

PONCTUALITE

Analyser écouter réfléchir agir

Comptabilité générale

Relations clients

Réactivité

Organisation d'évènements

Accueil

Autonomie