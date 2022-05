Sandrine RAGOT

Directrice artistique, j’ai 12 ans d’expérience en agence, en imprimerie et chez l’annonceur. Un parcours à 360° qui me permet, aujourd’hui, d’avoir une vision et une compréhension absolues de mon métier et de ses contraintes. Autant dire que brief, charte graphique, travail d’équipe et “to-do list” n’ont plus de secret pour moi !



Et ce métier, il m’habite et je l’adore. Bosseuse et toujours enthousiaste, pas “Diva” pour deux sous, je m’adapte à l’imprévu sans psychodrame. J’aime le travail bien fait, débloquer les situations et faire avancer les choses, voilà mes petits “plus”. Et ma grande rigueur, mon petit secret.



Aujourd’hui à la recherche de nouveaux challenges et responsabilités, je suis en recherche active.

Et pour aller plus loin : http://sandrineragot.wixsite.com/sandrine-da



Mes compétences :

Publicité

Packaging

Infographiste

Presse

Mode

Communication visuelle

Blog

Illustration

Identité visuelle

Direction artistique

Management opérationnel

Gestion de projet