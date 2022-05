Pierre GOBERVILLE

Le management et la formation se retrouve sur plusieurs compétences essentielles, être à l'écoute, identifier les objectifs à atteindre, faire adhérer, convaincre et transmettre des valeurs.

Mes expériences commerciales, managériales et de formateur se complètent pour vous offrir une réelle cohérence qui dépasse la théorie ou la seule pratique trop souvent opposées pour les conjuguer et donner du sens à chacune des formations ou des accompagnements que je vous propose.

C'est à partir de vos objectifs bien compris que nous construirons ensemble les actions qui conduirons à notre réussite.





Mes compétences :

Management

Accompagnement

Formation

Commercial

Ressources humaines