Isabelle PRENOIS

KAM : Santé, Tertiaire , Tourisme



J' ai en charge le suivi et développement d'un portefeuille clients "Grands Comptes" dans les secteurs de la santé, du tertiaire ( banques , assurances , commerces ) et tourisme.

Elaboration de la stratégie commerciale :

- Commercialisation de contrats nationaux :

- Prospecter, négocier et conquérir de nouveaux clients

- Organiser, développer et entretenir un portefeuille clients

- Actions transverses de support commercial auprès des régions

Je suis responsable Marché Dekra Santé avec des objectifs de développement , pilotage et

animation du réseau commercial.





Mes compétences :

Commercial

Management

Management sécurité

Prévention

Qualité

Relation Clients

Sécurité

Service client